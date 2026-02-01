Viele Besucher in Feldkirchen Schließung des Wasserparks betrifft vor allem Familien Regine Siedlaczek 01.02.2026, 13:00 Uhr

i Action im Wasserpark: Besonders bei Familien, Kindern und Jugendlichen war das Bad in Feldkirchen beliebt. Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

Kinder und Jugendliche aus der Region, die im Sommer nach einer Abkühlung suchten, fanden diese im Feldkircher Wasserpark. Doch seit dem vergangenen Jahr ist das Bad geschlossen. Was ist heute davon noch übrig? Und welche Alternativen gibt es?

Es gab eine Zeit, da waren die Becken gefüllt, und Tausende Badegäste fanden während der Saison ihren Weg in den Feldkircher Wasserpark. Diese Momente gehören seit der Schließung des Areals im vergangenen Frühjahr der Vergangenheit an. Doch wer jetzt meint, der Wasserpark gerät in Vergessenheit, der irrt sich, denn viele Badegäste erinnern sich an schöne sommerliche Stunden.







