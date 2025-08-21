Und wieder lockte eine Aktion in die sommerliche Neuwieder City: Der Schlemmermarkt fand am Donnerstag auf dem Marktplatz statt.

Regionale Anbieter, ein vielfältiges Sortiment aus saisonalen Köstlichkeiten und ein Ort zum geselligen Austausch und gemeinsamen Schlemmen – das sind die Zutaten für den beliebten Neuwieder Schlemmertreff, der von Juni bis September 2025 immer am dritten Donnerstag im Monat in der City stattfindet.

Jetzt gingen die Macher rund um Melina Manns vom Amt für Stadtmarketing gemeinsam mit den Standbetreibern und Oberbürgermeister Jan Einig auf dem Marktplatz bereits in die dritte Runde. Weine der Deichstadtwinzer aus Neuwied und von der Winzergenossenschaft „Abgehoben“ aus Leutesdorf, gekühlte Getränke am Pavillon von Willy Meyer, Pasta-Variationen von „May Impasta“ aus Mayen, süße Leckereien von „Doppel süß“ aus Großmaischeid, aber auch Schmankerl vom Restaurant Imota aus Neuwied standen dieses Mal auf der Speisekarte.

Die finale Veranstaltung in diesem Jahr ist für Donnerstag, 18. September geplant. Wer dann seine Spezialitäten serviert, bleibt für die Besucher eine Überraschung.