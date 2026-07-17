Absagen und Regengüsse
Schlemmertreff in Neuwied trotzt Widrigkeiten
Der Erlös des Ausschanks des Rotary-Clubs Neuwied-Andernach wird an die Tafel Neuwied gespendet.
Der Erlös des Ausschanks des Rotary-Clubs Neuwied-Andernach wird an die Tafel Neuwied gespendet.
Yan Zhang

Absagen und Regenschauer stellten den Schlemmertreff in Neuwied auf die Probe. Dennoch sorgten Winzer, Jazz und hartnäckige Besucher für Stimmung – die Organisatoren suchen weiter nach Anbietern.

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Der neu gestaltete Marktplatz bietet beste Voraussetzungen für Veranstaltungen, doch viele Angebote stehen bislang unter keinem guten Stern. Der im vergangenen Jahr eingeführte Mittwochsmarkt konnte sich ebenso wenig etablieren wie das Mitmach-Angebot, bei dem Vereine den Platz kostenlos nutzen können.
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