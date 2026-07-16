Ist das Foto KI-generiert?
Schlange oder Fälschung? Sichtung in Linz bleibt Thema
Das Bild eines Linzer Bürgers soll eine giftige Korallenotter zeigen.
Das Bild eines Linzer Bürgers soll eine giftige Korallenotter zeigen.
Polizei Linz

Am Freitag wurde ein Foto von einer hochgiftigen Korallenotter gemacht, die in Linz aufgetaucht sei. Eine beunruhigende Nachricht – doch es gibt Zweifel an der Echtheit des Bildes.

Lesezeit 1 Minute
Ist es eine Giftschlange oder bloß eine KI-generierte Fälschung? Diese Frage steht im Raum, wenn es um die scheinbare Sichtung einer hochgiftigen Korallenotter geht, die seit dem Wochenende in Linz ein Thema ist. Ein Bürger aus Linz soll das Tier am vergangenen Freitag gesehen und fotografiert haben, nach Einschätzung mehrerer Behörden zeigt das Bild eine Korallenotter.
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