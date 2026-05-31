Gefährliche Stolperfallen Schlaglöcher in Neuwied: An wen sich Bürger wenden Eva Herschbach 31.05.2026, 08:00 Uhr

i Auf dem Fahrradweg am Rheinufer im Neuwieder Stadtteil Engers gab es bis vor Kurzem ein großes Schlagloch. Nach einem Bürgerhinweis hat der Servicebetrieb Neuwied zeitig reagiert. Jürgen Moritz

Schlaglöcher sind für Neuwieder ein großes Ärgernis. Doch der schlechte Zustand mancher Straßen und Wege muss nicht hingenommen werden. Ein Leser hat deswegen Kontakt zum Servicebetrieb Neuwied aufgenommen – die Reaktion hat ihn überrascht.

Zahlreiche Neuwieder Straßen und Fahrradwege befinden sich in keinem guten Zustand. Bürger ärgern sich über Risse, Schlaglöcher oder andere Hindernisse. Doch sie wissen sich zu helfen. Einer unserer Leser hat bei einem Spaziergang ein großes Schlagloch auf einem Radweg am Engerser Rheinufer entdeckt.







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