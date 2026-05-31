„Picknick am See“ in Asbach
Schiffmodellclub Bonn trotzt dem durchwachsenen Wetter
Der Schiffmodellclub Bonn sorgte mit seinem "Schaubootfahren" beim wetterbedingt schwach besuchten "Picknick am See" in Asbach f
Der Schiffmodellclub Bonn sorgte mit seinem "Schaubootfahren" beim wetterbedingt schwach besuchten "Picknick am See" in Asbach für etwas Unterhaltung.
Michael Möhlenhof. Michael Moehlenhof

Die Veranstaltung „Picknick am See“ ist aufgrund des durchwachsenen Wetters am Sonntag in Asbach nur von wenigen Menschen besucht worden. Der Schiffmodellclub Bonn startete dennoch mit seinem „Schaubootfahren“ in die Saison. 

Lesezeit 1 Minute
Das unbeständige Wetter am Wochenende sorgte dafür, dass am Sonntag die Veranstaltung „Picknick am See“ im Strandbad Asbach nicht viele Besucher anlockte. Wegen des vom Regen durchnässten und von Gänsekot verschmutzten Rasens ersetzten Bierzeltgarnituren die eigentlich eingeplanten Picknickdecken.

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