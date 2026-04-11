Die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Puderbach musste am frühen Freitagabend nach Urbach eilen. Dort wies eine starke Rauchentwicklung auf ein Feuer hin.

Wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilt, ist es am Freitagabend etwa um 17.30 Uhr im Ortskern von Urbach zu einer Rauchentwicklung gekommen. Wie sich herausstellte, stand dort eine Scheune in Brand. Durch das Feuer wurde auch ein benachbartes, leer stehendes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Funkenflug kam es laut Polizei auch bei einem weiteren Objekt zu einem Brandschaden. Es kam zu keinen Personenschäden. Ermittlungen zu Brandursache dauern an, teilen die Beamten abschließend mit.

Wer Angaben zum Sachverhalt oder zur Brandursache machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.