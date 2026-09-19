Neuer Gastrobetrieb in Neuwied Schaschlik-Cousins denken über neue Räumlichkeiten nach Viktoria Schneider 19.09.2026, 06:00 Uhr

i David Kimmel (links) und Adrian Hahn würden in ihrem Lokal „Schaschlik-Cousins“ in Niederbieber gerne mehr Produkte anbieten. Viktoria Schneider

Der Start ist den „Schaschlik-Cousins“ gut gelungen, doch die Zukunft steht noch in den Sternen. Ihr Lokal in Niederbieber ist den beiden etwas zu klein, und so wächst der Wunsch nach einer neuen Lokalität. Dort könnte es auch neue Produkte geben.

Erst im Mai haben David Kimmel und Adrian Hahn ein Gastronomiebetrieb in Neuwied aufgemacht, doch die „Schaschlik-Cousins“ könnten sich bereits eine neue Lokalität vorstellen. Was der Grund dafür ist und welche Spezialgerichte es künftig bei ihnen geben können, erzählen die beiden im Gespräch mit unserer Zeitung.







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