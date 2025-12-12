Sicherheit auf Veranstaltungen Schafft die VG Dierdorf mobile Fahrzeugsperren an? Lars Tenorth 12.12.2025, 12:00 Uhr

i Mobile Fahrzeugsperren, wie hier in Dresden vor dem Striezelmarkt, sollen für eine erhöhte Sicherheit sorgen. Bundesweit gehören sie inzwischen auf vielen Großveranstaltungen zum Sicherheitskonzept dazu. Bald auch in der VG Dierdorf? Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Wie sollen Besucher von Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkten noch besser vor Angriffen geschützt werden? Gemeinsam mit der Stadt Bendorf und den Verbandsgemeinden Ransbach-Baumbach und Selters denkt die VG Dierdorf über mobile Sperren nach.

Die Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt vor rund einem Jahr hat sich sehr vielen Menschen eingebrannt und einen bundesweiten Schockzustand verursacht. Vor Kurzem gab es hier ein Gedenken. Dieses Ereignis hat auch erneut eine Sicherheitsdebatte um Großveranstaltungen ausgelöst.







