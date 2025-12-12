Schafft die VG Dierdorf mobile Fahrzeugsperren an?

Wie sollen Besucher von Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkten noch besser vor Angriffen geschützt werden? Gemeinsam mit der Stadt Bendorf und den Verbandsgemeinden Ransbach-Baumbach und Selters denkt die VG Dierdorf über mobile Sperren nach.
Lesezeit 2 Minuten
Die Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt vor rund einem Jahr hat sich sehr vielen Menschen eingebrannt und einen bundesweiten Schockzustand verursacht. Vor Kurzem gab es hier ein Gedenken. Dieses Ereignis hat auch erneut eine Sicherheitsdebatte um Großveranstaltungen ausgelöst.