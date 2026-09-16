Ansturm überrascht Fabian Kahl Schätztag in Bad Hönningen soll wiederholt werden Andreas Winkelmann 16.09.2026, 14:00 Uhr

i Riesengroß war der Andrang beim Schätztag von Fabian Kahl: Die Schlange reichte stets bis in den Schlosshof. Andreas Winkelmann

Hunderte pilgerten zum Antiquitäten-Schätztag mit Fabian Kahl ins Schloss Arenfels nach Bad Hönningen. Viele standen stundenlang an – und kamen nicht mehr an die Reihe. Was Fabian Kahl dazu sagt und wie es weitergeht.

„Wir haben bestimmt 300 Gäste gehabt, deren Antiquitäten wir uns angesehen haben. Aber es waren viel mehr Menschen mehr da, die Schlange wurde nicht kürzer“, sagt Fabian Kahl im Gespräch mit unserer Zeitung. Kahl ist Händler der ersten Stunde bei der beliebten ZDF-Reihe „Bares für Rares“, und sein Name hat wohl die Massen angezogen.







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