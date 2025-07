Am Mittwochabend ist die Ladung eines Sattelzugs auf der A3 in Brand geraten. Um 19.27 Uhr fingen die drei Sattelzugmaschinen, die der fahrende Sattelzug geladen hatte, Feuer, meldet die Polizei. Wie es dazu kam und was die Ursache ist, ist auch am Morgen danach noch unklar, berichtet die Autobahnpolizei Montabaur auf Nachfrage.

Der Sattelzug war auf der A3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Bad Honnef/Linz die Ladung in Brand geriet. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt, so die Polizei.

Die Autobahn wurde wegen der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Gegen 21 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Zu langen Staus kam es laut Polizei nicht, viele konnten demnach an der nahen Anschlussstelle Neustadt abfahren. Ein anderes Fahrzeug war nicht involviert.