Nachdem es im Vorstandsgebälk geknirscht hatte und es zu Rücktritten gekommen war, scheint es für den Verein Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis weiter zu gehen. Ein neuer Vorstand würde sich in einer Versammlung wählen lassen.
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Die Wogen sind in den vergangenen Tagen im Vereinsleben der Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis hochgeschlagen. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung hatten aus dem geschäftsführenden Vorstand der Vorsitzende Sascha Fiedler, sein Stellvertreter Heinz Nink und auch Kassierer Norbert Poveleit ihren Rücktritt erklärt.