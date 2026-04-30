Knatsch im Vereinsvorstand Sascha Fiedler würde Pro Heimbach-Weis weiter führen Jörg Niebergall 30.04.2026, 10:00 Uhr

i Eröffnung des Weihnachtsmarkts 2022 mit Sascha Fiedler (rechts), OB Jan Einig (2. von rechts), dem damaligen Kreisbeigeordneten Michael Mahlert (links) und Landrat Achim Hallerbach (5. von rechts) Jörg Niebergall

Nachdem es im Vorstandsgebälk geknirscht hatte und es zu Rücktritten gekommen war, scheint es für den Verein Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis weiter zu gehen. Ein neuer Vorstand würde sich in einer Versammlung wählen lassen.

Die Wogen sind in den vergangenen Tagen im Vereinsleben der Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis hochgeschlagen. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung hatten aus dem geschäftsführenden Vorstand der Vorsitzende Sascha Fiedler, sein Stellvertreter Heinz Nink und auch Kassierer Norbert Poveleit ihren Rücktritt erklärt.







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