Baugenehmigung für Wiedtalbad Sanierung in Hausen geht in die Detailplanung Justin Buchinger 31.10.2026, 13:00 Uhr

i Für das Wiedtalbad geht es nun in die Detailplanung, weiß VG-Chef Pierre Fischer. Justin Buchinger

Das 50 Jahre alte Wiedtalbad muss saniert werden. Nun hat das Millionenprojekt die Baugenehmigung. Wir haben VG-Bürgermeister Pierre Fischer gefragt, was das für die Sanierung bedeutet und wie es nun weitergeht.

Die geplante Sanierung des Hausener Wiedtalbads als Hybridbad ist einen Schritt weiter. Die Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach hat vom Kreis Neuwied nun die Baugenehmigung erhalten. Damit gehe es nun in die Leistungs- und Ausführungsplanung, erklärt VG-Bügermeister Pierre Fischer.







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