Baugenehmigung für Wiedtalbad
Sanierung in Hausen geht in die Detailplanung
Für das Wiedtalbad geht es nun in die Detailplanung, weiß VG-Chef Pierre Fischer.
Für das Wiedtalbad geht es nun in die Detailplanung, weiß VG-Chef Pierre Fischer.
Justin Buchinger

Das 50 Jahre alte Wiedtalbad muss saniert werden. Nun hat das Millionenprojekt die Baugenehmigung. Wir haben VG-Bürgermeister Pierre Fischer gefragt, was das für die Sanierung bedeutet und wie es nun weitergeht.

Lesezeit 1 Minute
Die geplante Sanierung des Hausener Wiedtalbads als Hybridbad ist einen Schritt weiter. Die Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach hat vom Kreis Neuwied nun die Baugenehmigung erhalten. Damit gehe es nun in die Leistungs- und Ausführungsplanung, erklärt VG-Bügermeister Pierre Fischer.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren