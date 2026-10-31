Das 50 Jahre alte Wiedtalbad muss saniert werden. Nun hat das Millionenprojekt die Baugenehmigung. Wir haben VG-Bürgermeister Pierre Fischer gefragt, was das für die Sanierung bedeutet und wie es nun weitergeht.
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Die geplante Sanierung des Hausener Wiedtalbads als Hybridbad ist einen Schritt weiter. Die Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach hat vom Kreis Neuwied nun die Baugenehmigung erhalten. Damit gehe es nun in die Leistungs- und Ausführungsplanung, erklärt VG-Bügermeister Pierre Fischer.