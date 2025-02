Bewohner mussten raus Sanierung im Josef-Ecker-Stift in Neuwied ist fertig Rainer Claaßen 28.02.2025, 17:00 Uhr

i In diesem Bereich des Hauses sind die 22 altersgerechten Wohnungen, die nach Sanierung ab April bezogen werden können. Rainer Claaßen

Ein Teil des Josef-Ecker-Stifts wurde seit 2020 saniert, die Bewohner mussten in ein benachbartes Gebäude ziehen – und sollten hier deutlich mehr zahlen. Die Sanierung ist jetzt abgeschlossen, von den Betroffenen will aber niemand wieder umziehen.

Das Josef-Ecker-Stift in der Nähe des Raiffeisenrings wurde in den 1970er-Jahren gebaut – zunächst als reines Seniorenheim. Vor mehr als 15 Jahren wurde ein Teil des Gebäudes für altersgerechtes Wohnen mit Teilbetreuung umgestaltet. Der Betreiber, die Marienhaus-Gruppe, nennt dieses Angebot für selbstständiges Wohnen mit Anbindung an den Pflegebereich „Service Wohnen“.

