Stillstand nach Trockenlegung Sanierung des Wehrs in Altwied lässt auf sich warten Rainer Claaßen 02.02.2026, 06:00 Uhr

i Reparaturarbeiten am Wehr in Altwied sind auf jeden Fall nötig – wann sie umgesetzt werden, ist aber noch nicht klar. Rainer Claaßen

Blickt man auf das Stauwerk in Altwied, erscheint ein trauriges Bild. Nachdem das Wehr vor fast eineinhalb Jahren trockengelegt wurde, folgte ein langer Stillstand. Wann kann das Becken wieder gefüllt werden? Wir haben bei der Süwag nachgefragt.

Schon seit einigen Jahren gab es Sicherheitsbedenken bezüglich des Stauwerks an der Wied in Altwied. Die wurden lange nicht wirklich ernst genommen, doch im September 2024 ging es plötzlich ganz schnell: Nachdem festgestellt worden war, dass eines der beiden Schütze im Stauwerk nicht mehr funktionstüchtig war, wurde innerhalb von zwei Wochen das aufgestaute Wasser abgelassen.







