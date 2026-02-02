Blickt man auf das Stauwerk in Altwied, erscheint ein trauriges Bild. Nachdem das Wehr vor fast eineinhalb Jahren trockengelegt wurde, folgte ein langer Stillstand. Wann kann das Becken wieder gefüllt werden? Wir haben bei der Süwag nachgefragt.
Lesezeit 3 Minuten
Schon seit einigen Jahren gab es Sicherheitsbedenken bezüglich des Stauwerks an der Wied in Altwied. Die wurden lange nicht wirklich ernst genommen, doch im September 2024 ging es plötzlich ganz schnell: Nachdem festgestellt worden war, dass eines der beiden Schütze im Stauwerk nicht mehr funktionstüchtig war, wurde innerhalb von zwei Wochen das aufgestaute Wasser abgelassen.