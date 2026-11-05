Die Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses kommt sichtbar voran: Von außen glänzt das markante Gebäude schon fast wie neu, nun folgt der Innenausbau. Ein gastronomischer Betrieb soll hier unter anderem für eine Belebung des Marktplatzes sorgen.
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Wer in den vergangenen Tagen am Neuwieder Marktplatz vorbeigekommen ist, konnte es kaum übersehen: Bei der Sanierung des ehemaligen evangelischen Pfarrhauses ist ein wichtiger Schritt geschafft. Die Fassade wurde neu verputzt, an den Fenstern sind neue Klappläden angebracht.