Bau in Neuwieder City
Sanierung des Pfarrhauses am Marktplatz schreitet voran
Die Tür wird noch bearbeitet, und auch die Treppe fehlt noch – aber es ist schon gut zu erkennen, wie das frisch sanierte Pfarrh
Die Tür wird noch bearbeitet, und auch die Treppe fehlt noch – aber es ist schon gut zu erkennen, wie das frisch sanierte Pfarrhaus am Marktplatz einmal aussehen wird.
Rainer Claaßen

Die Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses kommt sichtbar voran: Von außen glänzt das markante Gebäude schon fast wie neu, nun folgt der Innenausbau. Ein gastronomischer Betrieb soll hier unter anderem für eine Belebung des Marktplatzes sorgen.

Lesezeit 3 Minuten
Wer in den vergangenen Tagen am Neuwieder Marktplatz vorbeigekommen ist, konnte es kaum übersehen: Bei der Sanierung des ehemaligen evangelischen Pfarrhauses ist ein wichtiger Schritt geschafft. Die Fassade wurde neu verputzt, an den Fenstern sind neue Klappläden angebracht.
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