Bau in Neuwieder City Sanierung des Pfarrhauses am Marktplatz schreitet voran Rainer Claaßen 05.11.2026, 13:00 Uhr

i Die Tür wird noch bearbeitet, und auch die Treppe fehlt noch – aber es ist schon gut zu erkennen, wie das frisch sanierte Pfarrhaus am Marktplatz einmal aussehen wird. Rainer Claaßen

Die Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses kommt sichtbar voran: Von außen glänzt das markante Gebäude schon fast wie neu, nun folgt der Innenausbau. Ein gastronomischer Betrieb soll hier unter anderem für eine Belebung des Marktplatzes sorgen.

Wer in den vergangenen Tagen am Neuwieder Marktplatz vorbeigekommen ist, konnte es kaum übersehen: Bei der Sanierung des ehemaligen evangelischen Pfarrhauses ist ein wichtiger Schritt geschafft. Die Fassade wurde neu verputzt, an den Fenstern sind neue Klappläden angebracht.







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