Zwei Jahre lang wurde die Schloßstraße in Neuwied saniert. Nach viel harter Arbeit – und viel Geduld bei den Anwohnern – ist das Großprojekt nun beendet. Ab Donnerstag kann der Verkehr wieder fließen, wie die Stadt mitteilt.
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Es war eine starke Belastung für die Innenstadt: Seit Januar 2024 wurde die Schloßstraße saniert. Ähnlich wie zuvor schon in der Marktstraße war das Ziel der Maßnahme, die Stadt moderner und ansprechender zu gestalten. Die Planung sah vor, dass die Bauarbeiten ungefähr zwei Jahre in Anspruch nehmen sollten.