Fünf Monate lang wird die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden für den Zugverkehr gesperrt. Als Alternative stehen Ersatzbusse bereit. Aber wird es zusätzliche Verbindungen im Schülerverkehr geben?
Lesezeit 1 Minute
Ab dem 10. Juli geht auf der rechten Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden nichts mehr. Die Zugstrecke wird fast bis zum Jahresende generalsaniert. Was bedeutet das für den Schülerverkehr im Kreis Neuwied? Wir haben beim Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord nachgefragt.