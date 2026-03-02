Mehr Busse im Kreis Neuwied? Sanierung der rechten Rheinstrecke: Folgen für Schüler Viktoria Schneider 02.03.2026, 13:17 Uhr

i Vom 10. Juli bis 11. Dezember wird die rechte Rheinschiene wegen der Generalsanierung zwischen Troisdorf und Wiesbaden für den Zugverkehr komplett gesperrt. Auch Schüler im Kreis Neuwied müssen sich darauf einstellen. (Symbolbild) Marijan Murat. picture alliance/dpa

Fünf Monate lang wird die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden für den Zugverkehr gesperrt. Als Alternative stehen Ersatzbusse bereit. Aber wird es zusätzliche Verbindungen im Schülerverkehr geben?

Ab dem 10. Juli geht auf der rechten Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden nichts mehr. Die Zugstrecke wird fast bis zum Jahresende generalsaniert. Was bedeutet das für den Schülerverkehr im Kreis Neuwied? Wir haben beim Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord nachgefragt.







Artikel teilen

Artikel teilen