Jahresausblick 2025 Sanierung der Grundschule in Melsbach vor Abschluss 09.01.2025, 10:00 Uhr

i Die Sanierung der Grundschule Melsbach soll bis zu den Sommerferien abgeschlossen werden. (Archivfoto) Daniel Dresen

Welche Projekte werden 2025 in Melsbach angegangen? Neben der Schulsanierung und der Kita-Erweiterung soll das seit Mitte 2022 leer stehende Hotelrestaurant Elisabethhöhe wieder mit Leben gefüllt werden.

Zu Beginn eines neuen Jahres fasst unsere Zeitung zusammen, welche wichtigen Projekte in den Gemeinden in den kommenden Monaten angegangen oder abgeschlossen werden, und welche Themen die Menschen vor Ort sonst noch bewegen. Heute stellen wir vor, was sich in der Ortsgemeinde Melsbach 2025 tut.

