Vorarbeiten haben begonnen Sanierung der Deichstraße in Neuwied kann bald starten 26.11.2025, 17:00 Uhr

i Als Vorbereitung für die Sanierung im kommenden Jahr werden in der Deichstraße in Neuwied 38 Bäume gefällt. Jörg Niebergall

Mehr Grünflächen, weniger Parkplätze: In der Neuwieder Deichstraße soll sich im kommenden Jahr einiges tun. Für die anstehende Sanierung stehen in dieser Woche Vorarbeiten an – das müssen Anwohner momentan beachten.

Die Erneuerung der Deichstraße ist schon lange fällig. Schon bald kann es losgehen: In dieser Woche laufen die Vorbereitungen für die Sanierung im kommenden Jahr. Hochwertige Pflaster, moderne Beleuchtung, klare Strukturen für Verkehr und Parken und einladende Aufenthaltsbereiche sollen für einen angenehmen Aufenthalt am Rheinufer sorgen.







