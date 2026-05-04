Acht Chöre bereichern Programm
Sangesfreunde Altwied-Segendorf feiern den Frühling
Die Sangesfreunde Altwied-Segendorf hatten eingeladen und gaben den Startschuss.
Die Sangesfreunde Altwied-Segendorf hatten eingeladen und gaben den Startschuss.
Jörg Niebergall

Rundherum sangen die Vögel, um den Lenz zu begrüßen, und die Sangesfreunde Altwied-Segendorf stimmten mit ein. Zusammen mit acht Gastchören sorgten sie beim diesjährigen „Frühjahrserwachen“ am Dorftreff für ein abwechslungsreiches Programm.

Lesezeit 1 Minute
Bei herrlichem Frühlingswetter luden die Sangesfreunde Altwied-Segendorf erstmals zum musikalischen „Frühjahrserwachen“ an den Dorftreff in Altwied ein, und zahlreiche Besucher folgten der Einladung. Neben dem gastgebenden Männerchor sorgten insgesamt acht weitere Chöre aus der Region für ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren