Rundherum sangen die Vögel, um den Lenz zu begrüßen, und die Sangesfreunde Altwied-Segendorf stimmten mit ein. Zusammen mit acht Gastchören sorgten sie beim diesjährigen „Frühjahrserwachen“ am Dorftreff für ein abwechslungsreiches Programm.
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Bei herrlichem Frühlingswetter luden die Sangesfreunde Altwied-Segendorf erstmals zum musikalischen „Frühjahrserwachen“ an den Dorftreff in Altwied ein, und zahlreiche Besucher folgten der Einladung. Neben dem gastgebenden Männerchor sorgten insgesamt acht weitere Chöre aus der Region für ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm.