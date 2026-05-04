Acht Chöre bereichern Programm Sangesfreunde Altwied-Segendorf feiern den Frühling Jörg Niebergall 04.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Sangesfreunde Altwied-Segendorf hatten eingeladen und gaben den Startschuss. Jörg Niebergall

Rundherum sangen die Vögel, um den Lenz zu begrüßen, und die Sangesfreunde Altwied-Segendorf stimmten mit ein. Zusammen mit acht Gastchören sorgten sie beim diesjährigen „Frühjahrserwachen“ am Dorftreff für ein abwechslungsreiches Programm.

Bei herrlichem Frühlingswetter luden die Sangesfreunde Altwied-Segendorf erstmals zum musikalischen „Frühjahrserwachen“ an den Dorftreff in Altwied ein, und zahlreiche Besucher folgten der Einladung. Neben dem gastgebenden Männerchor sorgten insgesamt acht weitere Chöre aus der Region für ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm.







Artikel teilen

Artikel teilen