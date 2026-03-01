Kandidaten für den Landtag Sablotny: „Entlastung von der exzessiven Bürokratie“ 01.03.2026, 14:00 Uhr

i Thomas Sablotny (Freie Wähler) Jörg Niebergall

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Thomas Sablotny tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 3 – Linz/Rengsdorf für die Freien Wähler an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Sablotny in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen