Weihnachtliches Konzert Rund um die Krippe in Hausen erklangen festliche Weisen Jörg Niebergall 13.01.2025, 11:00 Uhr

Das Ensemble TonArt, begleitet von Orgel und Trompete, bot Songs des Starkomponisten John Rutter. Dazu sorgten besinnliche Texte für festlichen Flair.

{element} Musik rund um die Krippe, das geht auch in der Klosterkirche in Hausen. Unter dem Motto „The very best time of year“ (Die beste Zeit im Jahr) sangen und musizierten am Sonntagabend das Vokalensemble TonArt Neuwied unter der Leitung von Dekanatskantor Peter Uhl (spielte auch an der Orgel).

