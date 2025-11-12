Martinszug in Neuwied Rund 1000 Teilnehmer zogen zum Feuer in Heddesdorf Jörg Niebergall 12.11.2025, 11:40 Uhr

i Gleich setzt sich der Martinszug vom Neuwieder Luisenplatz aus in Bewegung. Jörg Niebergall

Bei idealen Bedingungen kamen viele Neuwieder Kinder mit ihren Eltern und Freunden auf den Luisenplatz, um von dort aus im Martinszug mitzulaufen. Laternen und Kinderaugen leuchteten dabei um die Wette.

Den Startschuss auf dem Luisenplatz mit einer fast schon fertigen Deko inklusive Riesenrad für den Knuspermarkt, das dürfte auch für den großen Neuwieder Martinszug am Dienstabend eine Premiere gewesen sein. Begleitet von Polizei, Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst und der musikalischen Unterstützung des Bläserchors der Brüdergemeine setzte sich der Tross mit rund 1000 kleinen und großen Teilnehmern dann über die Mittelstraße und die Heddesdorfer ...







