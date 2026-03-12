Fachwerkhaus wird abgerissen
Rüscheid beseitigt einen Schandfleck
Die Gemeinde Rüscheid hat das Gebäude in der Unterdorfstraße gekauft und lässt es abreißen.
Die Gemeinde Rüscheid hat das Gebäude in der Unterdorfstraße gekauft und lässt es abreißen.
Jörg Niebergall

In fast jeder Gemeinde gibt es eine „Problemimmobilie“. Leer stehende Häuser, deren Eigentümer sich nicht kümmern wollen oder können. Dabei sind den Kommunen oft die Hände gebunden. Rüscheid ist nun dabei, einen dieser Schandflecken zu beseitigen.

Lesezeit 1 Minute
„Es war früher ein schönes Haus“, sagt der Rüscheider Bürgermeister Marcus Asbach über das alte Fachwerkhaus in der Rüscheider Unterdorfstraße. In der Dorfchronik finde sich ein Bild, wie das Haus einst aussah. Heute ist es zugewachsen und teils marode.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren