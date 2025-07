Durch ein Starkregenereignis wurden in Niederwambach Planungen initiiert, um eine Schutzmaßnahme umzusetzen. Auch die Feuerwehr war damals im Einsatz. Es war ein Warnschuss: Zukünftig soll so etwas keine ernsteren Folgen haben. Mit Video.

Viel Starkregen prasselte am 12. September 2023 auf Niederwambach nieder, besonders spürbar war das unter anderem in der Brunnenstraße. Der heutige Ortsbürgermeister Lars Reidenbach erinnert sich an den damaligen Tag. Ein Feld wurde abgeschwemmt, Wassermassen schossen über den Hohlweg im Wald auf die Brunnenstraße. „Durch mitgeschwemmtes Gras und Blätter haben sich die Kanaldeckel zugesetzt“, sagt Reidenbach. Das Schlammwasser verunstaltete nicht nur die Brunnenstraße, sondern vor allem auch die Steimeler Straße. „Dort hat sich der Schlamm dann in circa ein Zentimeter Breite und 15 Zentimeter Dicke auf der Straße und dem Bürgersteig abgelagert.“

i Am 12. September sorgt ein Starkregenereignis dafür, dass Wasser mit Schlamm über den Hohlweg im Wald auf die Brunnenstraße und Steimeler Straße schießen und einiges an Dreck hinterlassen. Lars Reidenbach

Häuser waren nicht betroffen, wohl ist aber Schlammwasser auf zwei private Grundstücke gelaufen. Die Feuerwehr beseitigte das Schlammwasser in der Steimeler Straße, Anwohner säuberten die Bürgersteige mit Hochdruckreiniger und Besen. Damit sich ein solches Starkregenereignis mit solchen oder noch weitaus schlimmeren Konsequenzen nicht so schnell wiederholt, wurde im Wald eine Maßnahme umgesetzt.

Zahlreiche Maßnahmen in der VG Puderbach geplant

Laut Reidenbach ist es die erste Maßnahme aus dem im Februar auf Verbandsgemeindeebene vorgestellten Konzept für Hochwasserschutz und Sturzflutvorsorge, die in Niederwambach realisiert wurde. Das Konzept umfasst nach Stand im Februar allein 219 kurzfristige, 123 mittelfristige und 113 langfristige Maßnahmen. Dabei summieren sich die Kosten für die kurzfristigen Maßnahmen für das Puderbacher Land zusammen auf voraussichtlich rund 2,3 Millionen Euro, die mittelfristigen auf rund 6,5 Millionen Euro und die langfristigen auf 10,3 Millionen Euro. Dafür können laut Eckhard Hölzemann (Ingenieurbüro Hölzemann), der damals im Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus das Konzept vorstellte, 60 Prozent Landesförderung beantragt werden.

In dem Waldstück oberhalb der Brunnenstraße sind vor Kurzem drei Wasserrückhalte angelegt worden. Laut Cornelia Fronk, Försterin für das Forstrevier Puderbach, zu dem auch Niederwambach zählt, bestand eine große Schwierigkeit darin, dass das Waldstück in einer Senke liegt. „Ein Ableiten des Wassers ist aufgrund der topografischen Lage nicht möglich“, so Fronk. Die ersten Überlegungen für die Planungen und Vorbereitungen begannen bereits direkt nach dem Unwetterereignis am 12. September 2023. Viele Fragen mussten noch geklärt werden, auch die der Finanzierung.

Wie Uwe Hoffmann, Leiter des Dierdorfer Forstamtes, erklärt, wird die Maßnahme über das Forstamt finanziert. Näher erfolgte die Finanzierung der Maßnahme unter Anwendung des Paragrafen 14 Absatz 2 des Landeswaldgesetzes, der sogenannten Walderhaltungsabgabe. Hier geht es etwa darum, Rücksicht auf benachbarte Grundstücke zu nehmen und die bestehenden Funktionen im Wald zu erhalten. Insgesamt kostete die Umsetzung der Maßnahme rund 1600 Euro. Fronk erklärt, dass das Unternehmen Forstservice Timo Runkel die Maßnahme realisierte.

i Uwe Hoffmann (links), Leiter des Forstamts Dierdorf, Revierförsterin Cornelia Fronk und Niederwambachs Ortsbürgermeister Lars Reidenbach berichten beim Ortstermin über die Einzelheiten zum Regenrückhaltebecken. Lars Tenorth

Rückhaltebecken soll die Fließgeschwindigkeit reduzieren

Timo Runkel baggerte den Boden aus, transportierte Eichenstämme an die vorgesehene Stelle und baute sie ein. Die Eichenstämme sind in den Böschungen als Sicherung verankert und verhindern ein Wegschwemmen. Glücklich zeigte sich Fronk darüber, dass keine Bäume für die Maßnahmen gefällt werden mussten, sondern aussortierte Eichenstämme verwendet werden konnten. „Die Maßnahme dient dem Schutz der Menschen“, betont Fronk. Das dreistufige Regenrückhaltebecken soll die Fließgeschwindigkeit des Wassers bei einem Starkregenereignis reduzieren. Auch soll dadurch weniger Treibgut mitgeschwemmt werden, da es sich vorher absetzen kann. „Mehrere Hundert Kubikmeter Wasser können zurückgehalten werden“, schätzt Hoffmann die Wirkkraft der Maßnahme ein.

i Die im Wald geschaffenen Rückhaltebecken sollen die Fließgeschwindigkeit der Wassermassen reduzieren, bevor diese auf den Hohlweg (im Hintergrund erkennbar) gelangen und dann weiter in Richtung Ortschaft fließen. Lars Tenorth

Der Forstamtsleiter hofft, dass die Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Infrastruktur anfällig ist. Durch den fortschreitenden Klimawandel dürften Starkregenereignisse weiter zunehmen. Grundsätzlich sagt Hoffmann: „Wir müssen uns rechtzeitig vorbereiten, dass sich so etwas selten oder gar nicht mehr wiederholt.“

Wasserrückhalt im Wald

Im Zuge des Ortstermins in Niederwambach hoben Uwe Hoffmann, Leiter des Forstamts Dierdorf, und Cornelia Fronk, Försterin für das Revier Puderbach, die Bedeutung der Verfügbarkeit von ausreichend Wasser im Wald hervor. „Wasser im Wald zurückzuhalten, ist wichtig – zum einen für den Grundwasserspiegel und zum anderen für das Wachstum“, so Hoffmann. Besonders vor dem Hintergrund trockener Jahre durch den fortschreitenden Klimawandel – wie 2018 und 2019 – nimmt die Bedeutung zu. Wie Fronk auch untermauerte, sollen zukünftig noch mehr Maßnahmen umgesetzt werden, um mehr Wasser im Wald zurückzuhalten und nicht abfließen zu lassen.