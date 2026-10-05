Grundsteinlegung in Neuwied
Rudolf-Steiner-Schule bekommt eine neue Sporthalle
Der Grundstein für die neue Sporthalle der Rudolf-Steiner-Schule hat die Form eines Dodekaeders. Einige Schüler durften ihn bei
Der Grundstein für die neue Sporthalle der Rudolf-Steiner-Schule hat die Form eines Dodekaeders. Einige Schüler durften ihn bei der Grundsteinlegung mit ihren Wünschen und Hoffnungen füllen.
Luis Loth

Mit der Grundsteinlegung am Freitag ist der Bau der neuen Sporthalle der Waldorfschule einen wichtigen Schritt vorgerückt. Der Start des Projekts wurde gemeinsam mit der Schulgemeinschaft gefeiert. Was die Halle so notwendig und besonders macht. 

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Für die Rudolf-Steiner-Schule wird derzeit eine eigene Sporthalle gebaut. Auf dieses Projekt hat die Gemeinschaft der Waldorfschule in Neuwied schon lange gewartet. Am Freitag, 2. Oktober, wurde der Grundstein gemeinsam mit der Lehrer- und Schülerschaft gelegt und damit der Beginn der Bauphase eingeläutet.
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