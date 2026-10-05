Mit der Grundsteinlegung am Freitag ist der Bau der neuen Sporthalle der Waldorfschule einen wichtigen Schritt vorgerückt. Der Start des Projekts wurde gemeinsam mit der Schulgemeinschaft gefeiert. Was die Halle so notwendig und besonders macht.
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Für die Rudolf-Steiner-Schule wird derzeit eine eigene Sporthalle gebaut. Auf dieses Projekt hat die Gemeinschaft der Waldorfschule in Neuwied schon lange gewartet. Am Freitag, 2. Oktober, wurde der Grundstein gemeinsam mit der Lehrer- und Schülerschaft gelegt und damit der Beginn der Bauphase eingeläutet.