„Wir waren blauäugig“ Roßbacher fühlt sich bei Leader-Förderung getäuscht 23.10.2025, 14:00 Uhr

i Für Carmen und Jörg Sombrutzki ist die Leader-Förderung von einer Unterstützung zu einer bürokratischen und finanziellen Belastung geworden. Justin Buchinger

Eigentlich sollen mit der Leader-Förderung Projekte in ländlichen Regionen unterstützt werden, doch für Jörg und Carmen Sombrutzki wurde es zu einer bürokratischen und finanziellen Belastung. Und das, weil der Fliesenleger zu viel angepackt hat.

Für Roßbach ist der „Nah Super“-Selbstbedienungsladen ein Gewinn, so sieht es auch der Besitzer der Immobilie, Jörg Sombrutzki. Doch für den 63-jährigen Fliesenleger und seine Frau Carmen (58) ist der Umbau seines ehemaligen Handwerksbetriebs zum Verlustgeschäft geworden.







