Start ab Montag Rosen-Apotheke in der Neuwieder City öffnet Rainer Claaßen 30.01.2026, 20:30 Uhr

i Freuen sich auf die Eröffnung: Filialleitern Melanie Mohr, Mitarbeiterinnen Julia Schwickardi und Natalie Unger sowie Inhaber Johannes Neukirchen (von links). Rainer Claaßen

Die Apotheken-Versorgung in der Neuwieder Innenstadt ist gesichert: Die Roentgen-Apotheke in der Langendorfer Straße schließt zwar bald, dafür eröffnet jetzt die Rosen-Apotheke in der früheren Hauptpost.

Ein kleines Fragezeichen hing noch über dem Eröffnungstermin der Rosen-Apotheke in der Neuwieder Innenstadt, für Freitag hatte das Bauamt der Stadt noch einen letzten Kontrolltermin angesetzt. Nachdem aber auch der absolviert wurde, gibt es nun grünes Licht für die Eröffnung der Apotheke in der ehemaligen Postfiliale in der Pfarrstraße.







