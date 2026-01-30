Die Apotheken-Versorgung in der Neuwieder Innenstadt ist gesichert: Die Roentgen-Apotheke in der Langendorfer Straße schließt zwar bald, dafür eröffnet jetzt die Rosen-Apotheke in der früheren Hauptpost.
Ein kleines Fragezeichen hing noch über dem Eröffnungstermin der Rosen-Apotheke in der Neuwieder Innenstadt, für Freitag hatte das Bauamt der Stadt noch einen letzten Kontrolltermin angesetzt. Nachdem aber auch der absolviert wurde, gibt es nun grünes Licht für die Eröffnung der Apotheke in der ehemaligen Postfiliale in der Pfarrstraße.