Die Rommersdorfer Festspiele sind im Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. In Juni und Juli gibt es etwa musikalische und kabarettistische Höhepunkte. Wer in diesem Jahr auf den Bühnen in der Abteikirche und im Englischen Garten steht.

Die Rommersdorfer Festspiele haben eine lange Tradition – und werden auch in diesem Jahr wieder viele Besucher in die ehemalige Abtei Rommersdorf in Heimbach-Weis locken. Gemeinsam mit der Abtei-Rommersdorf-Stiftung verwandelt das Team des Amts für Stadtmarketing die ehemalige Abtei in einen Spielort für ein vielfältiges Kulturprogramm. Wir haben mit den Organisatoren gesprochen.

Trotz Auge aufs Budget muss ein guter Mix entstehen

Klaus Kurz, der die Veranstaltungsreihe schon seit Jahrzehnten begleitet, freut sich auch in diesem Jahr wieder auf einige Höhepunkte. Er trägt selbst viel dazu bei, dass das Programm Besucher auch von weit außerhalb der Deichstadt anlockt. Dank guter Verbindungen und einem geschickten Händchen für die Programmzusammenstellung ist ihm auch in diesem Jahr wieder eine gute Auswahl gelungen.

„Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre und meine Branchenkenntnisse erarbeite ich lange vor der Veranstaltung Vorschläge von Künstlern, die bei uns auftreten könnten. Dabei soll einerseits inhaltlich ein guter Mix erzielt werden, andererseits muss das natürlich auch im Budget bleiben“, erklärt Kurz.

i Das Ensemble Classique tritt im Rahmen der Festspiele am Sonntag, 22. Juni, 18 Uhr, im Englischen Garten auf. Gregor Hohenberg

Die Vorschläge – stets ein vielseitiges Programm aus Kabarett, Musik, Lesung und Theater – werden anschließend mit dem Kulturausschuss der Stadt abgestimmt. Und dann geht es an die Feinarbeit, bei der Termine und Details mit den Künstlern abzustimmen sind. Zum Auftakt gibt es regelmäßig einen Empfang mit Unterstützern und Sponsoren der Veranstaltung – dank dem kürzlich neu eröffneten Restaurant „Cavo doro“ in der Orangerie der Abtei kann der auch in diesem Jahr im gewohnten Rahmen stattfinden.

Als Spielorte dienen auch in diesem Jahr wieder die imposante Kirche, in der eine Zuschauertribüne aufgebaut ist, und der Englische Garten. Die einzigartige Atmosphäre in der ehemaligen Abtei und beinahe familiäre Künstlerbetreuung tragen einiges dazu bei, dass auch sehr namhafte Acts den Weg nach Neuwied antreten. So ist etwa der Auftritt von Wilfried Schmickler am 18. Juni schon ausverkauft.

i "Die Piratenprinzessin": Das Kindertheater der Freien Bühne Neuwied spielt zwei Mal im Englischen Garten. Kai Myller

Zu den Favoriten von Klaus Kurz in diesem Jahr zählen unter anderem Ina Paule Klink, die vielen als Hauptdarstellerin aus den TV-Serien „Wilsberg“ und „Der Zürich Krimi“ bekannt sein dürfte. In Neuwied präsentiert sie zusammen mit ihrer dreiköpfigen Bands sehr persönliche Songs, mit denen sie sowohl humorvolle als auch ernste Einblicke in ihr Leben gibt. Dem A-capella-Quintett „Anders“ traut er eine große Karriere zu – mit eingängigen Melodien und intelligenten Texten schaffen die fünf jungen Männer am 4. Juli eine ganz enge Verbindung zum Publikum.

Das gesamte Programm mit Künstlern wie „LaLeLu“, Ulrike Kriener, der Freien Bühne Neuwied und dem Ensemble Classique ist unter www.rommersdorf-festspiele.de zu finden. Karten gibt’s ebenfalls über diese Seite – oder in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631/8025555, und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort für alle Termine ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.