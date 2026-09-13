Leyscher Hof in Leutesdorf
Romeo und Julia weihen den renovierten Balkon ein
Carla Maur-Tencic schlüpfte in die Rolle von Julia.
Carla Maur-Tencic schlüpfte in die Rolle von Julia.
Jörg Niebergall

Ein ungewöhnliches Schauspiel gab es für rund 200 Besucher in Leutesdorf zu sehen. Aus dem frisch renovierten Balkon des Leyscher Hofs wurde kurzerhand eine Theaterbühne und aus der Einweihung schnell ein närrischer Auftakt – mit besonderen Gästen.

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So eine Balkoneinweihung erlebt man auch in Leutesdorf nicht alle Tage: Romeo schmachtet, Julia wartet oben – und der Papst schaut ebenfalls vorbei. Rund 200 Besucher erlebten am Leyscher Hof ein ebenso närrisches wie kurzweiliges Schauspiel zur Einweihung des renovierten „neuen alten Balkons“.
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