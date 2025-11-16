Schloss Arenfels erstrahlt
Romantischer Weihnachtsmarkt eröffnet
Für den Weihnachtsmarkt erstrahlt Schloss Arenfels bunt. In diesem Jahr können kleine Besucher das magische Ambiente von einer Eisenbahn auf dem Innenhof bestaunen.
Heinz-Werner Lamberz

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels ist eröffnet. Mit dem historischen Ambiente und vielfältigen Angeboten ist der Weihnachtsmarkt eine Attraktion für Groß und Klein.

Erneut erstrahlt Schloss Arenfels zur Weihnachtszeit in bunt. In diesem Jahr neu gibt es auf dem Gelände eine Eisenbahn, die durch die märchenhafte Welt des bunt illuminierten Schlosses fährt und die Kinder begeistert. In den Räumen des Schlosses präsentieren Aussteller Kunst, kulinarische Genüsse und vieles mehr.

