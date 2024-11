Marode Wasserrohre sorgen in der VG Bad Hönningen dafür, dass viel Wasser verloren geht. Daher muss die VG die Wasserpreise erhöhen, die finanzielle Unterdeckung ist wegen der Diskrepanz zwischen in die VG geschicktem und in der VG ankommendem Wasser zu groß. Die SPD will nun eine Sanierung des Leitungssystems.