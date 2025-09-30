Neuwieder Mieter wehren sich Rohrbruch sorgt für unterbrochene Wasserzufuhr Rainer Claaßen 30.09.2025, 13:00 Uhr

i Hier kam es zu dem Rohrbruch - unabhängig von den Reparaturen im Haus. Rainer Claaßen

Die Streitpunkte zwischen GSG-Mieter Reiner Schittenhelm und der Vermieterseite wegen der ursprünglich geplanten Auswirkungen von Sanierungsarbeiten auf die Mieter schienen vom Tisch zu sein. Nun sorgte offenbar ein Zufall für kurzfristigen Ärger.

Schon mehrfach hat unsere Zeitung über Reparaturarbeiten in dem Haus an der Kirchstraße zwischen Mittel- und Schlossstraße in Neuwied berichtet: Defekte an Abflussleitungen führten zu Problemen – vor allem in den Räumen für den Einzelhandel im Erdgeschoss, in denen das Kaufhaus „Woolworth“ untergebracht ist.







