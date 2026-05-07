Auszeichnung für Institution
Roentgen-Museum Neuwied ist „Museum des Monats“
Reichlich Prominenz bei der Vergabe des Titels "Museum des Monats": (von rechts) Staatsekretär Hardeck, Museumsdirektorin Stein,
Reichlich Prominenz bei der Vergabe des Titels "Museum des Monats": (von rechts) Staatsekretär Hardeck, Museumsdirektorin Stein, Isabelle Fürstin zu Wied, Oberbürgermeister Einig sowie Sparkassen-Leiter Paffenholz.
Rainer Claaßen

Das Roentgen-Museum Neuwied wurde kurz vor seinem 100. Geburtstag mit dem Titel „Museum des Monats“ vom Land ausgezeichnet. Staatssekretär Jürgen Hardeck überreichte am Mittwoch die Urkunde.

Lesezeit 2 Minuten
In zwei Jahren kann das Neuwieder Roentgen-Museum sein 100-jähriges Bestehen feiern – 1928 wurde es als Kreismuseum und als eines der ersten am Mittelrhein eröffnet. Das Kulturministerium des Landes hat es nun als „Museum des Monats“ ausgezeichnet. Seit August 2022 erhält jeden Monat ein anderes Museum diesen mit 1000 Euro dotierten Preis, der vor allem die Arbeit kleiner und mittelgroßer Museen würdigen soll.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren