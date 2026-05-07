Auszeichnung für Institution Roentgen-Museum Neuwied ist „Museum des Monats“ Rainer Claaßen 07.05.2026, 15:00 Uhr

i Reichlich Prominenz bei der Vergabe des Titels "Museum des Monats": (von rechts) Staatsekretär Hardeck, Museumsdirektorin Stein, Isabelle Fürstin zu Wied, Oberbürgermeister Einig sowie Sparkassen-Leiter Paffenholz. Rainer Claaßen

Das Roentgen-Museum Neuwied wurde kurz vor seinem 100. Geburtstag mit dem Titel „Museum des Monats“ vom Land ausgezeichnet. Staatssekretär Jürgen Hardeck überreichte am Mittwoch die Urkunde.

In zwei Jahren kann das Neuwieder Roentgen-Museum sein 100-jähriges Bestehen feiern – 1928 wurde es als Kreismuseum und als eines der ersten am Mittelrhein eröffnet. Das Kulturministerium des Landes hat es nun als „Museum des Monats“ ausgezeichnet. Seit August 2022 erhält jeden Monat ein anderes Museum diesen mit 1000 Euro dotierten Preis, der vor allem die Arbeit kleiner und mittelgroßer Museen würdigen soll.







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