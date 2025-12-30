Neuerung im Neuwieder Zentrum Roentgen-Apotheke geht, Rosen-Apotheke kommt Rainer Claaßen 30.12.2025, 17:00 Uhr

i Wird die Roentgen-Apotheke in der Langendorfer Straße nur noch wenige Wochen betreiben: Apotheker Rolf Günther. Rainer Claaßen

Die Apotheken-Versorgung in der Neuwieder Innenstadt ist gesichert: Die Roentgen-Apotheke in der Langendorfer Straße schließt zwar bald, dafür eröffnet im Februar die Rosen-Apotheke in der früheren Hauptpost. Die 13 Mitarbeiter werden übernommen.

Die Roentgen-Apotheke in der Langendorfer Straße ist seit Jahrzehnten eine Institution. Gegründet wurde sie in den frühen 1970er-Jahren von Klaus Krumholz, dem Bruder des Sportartikelhändlers, dessen Stammgeschäft ebenfalls in Neuwied war. Das Sportgeschäft gibt es hier schon seit einigen Jahren nicht mehr.







