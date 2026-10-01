Erlebnismuseum vergrößert
Römerwelt in Rheinbrohl erweitert Welterbe-Ausstellung
Ministerpräsident Gordon Schnieder (Mitte) und andere prominente Gäste weihten den Erweiterungsbau der Römerwelt in Rheinbrohl e
Ministerpräsident Gordon Schnieder (Mitte) und andere prominente Gäste weihten den Erweiterungsbau der Römerwelt in Rheinbrohl ein.
Rainer Claaßen

Die Römerwelt in Rheinbrohl hat einen Erweiterungsbau erhalten und macht jetzt beide Teile des römischen Limes neu erfahrbar. Ministerpräsident Gordon Schnieder weihte die Anlage ein, künftig können Besucher hier Geschichte erleben und ausprobieren.

Lesezeit 3 Minuten
Die Römerwelt in Rheinbrohl ist gewachsen: Der Erweiterungsbau wurde jetzt mit prominenten Gästen offiziell eröffnet. Gleich mehrere Ortsbürgermeister der Nachbargemeinden waren da, die Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth, der Landtagsabgeordnete Jürgen Schmied und Landrat Achim Hallerbach.
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