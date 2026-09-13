Streit um Verrohrung Rodenbacherin reicht nun Klage gegen VG ein Justin Buchinger 13.09.2026, 13:00 Uhr

i Der Rodenbach wechselt innerhalb des Orts immer wieder zwischen offen und verrohrt. Schäden an einem Rohr und ihre Folgen sollen nun ein Gericht beschäftigen. Justin Buchinger

Der Streit in Rodenbach um eine mutmaßlich illegale Verrohrung des namensgebenden Gewässers wird wohl nun vor Gericht geklärt werden. Nach mehr als drei Jahren Streit will die Grundstückseigentümerin nun Klage gegen die Verbandsgemeinde erheben.

Der Streit um eine möglicherweise illegale Verrohrung des Rodenbachs, deren Folgeschäden und wer diese bezahlen soll, wird nun wohl vor Gericht gehen. Natalie Beckert, durch dessen Garten der namensgebende Bach fließt, will in den kommenden Tagen Klage gegen die Verbandsgemeinde (VG) Puderbach erheben.







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