In Rodenbach wird eine Menge geboten: Das ganze Wochenende stand unter dem Zeichen des 190. Geburtstages des Burschenvereins.

Es ist stets einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten in Rodenbach, wenn die Burschen mit den Maimädchen und das Maikönigspaar Julia-Marie Blum und Florian Gall, befreundete Burschenvereine und Gruppen aus der Dorfgemeinschaft mit einem großen Festumzug inklusive Musikbegleitung (Blau-Weiß Leutesdorf, Musikverein Urmitz, No Name Gugge aus Andernach) durch den Ort ziehen. Die Schirmherrschaft hatte Franz Alexander Friedrich Wilhelm Maximilian Fürst zu Wied übernommen.

Drei Tage lang feierte der Burschenverein seinen 190. Geburtstag mit Dorfabend, Rock-Party, Seniorennachmittag (Auftritte der „Flinken Socken“ und der „Mini Bellas“), Festgottesdienst, Kranzniederlegung, Musikalischer Frühschoppen und jede Menge anderer Aktivitäten in und um ein großes Festzelt am Sportplatz. Besonders der Auftritt der Coverband Blackhole Partyband lockte jede Menge Musikfans zur Geburtstagsparty nach Rodenbach.