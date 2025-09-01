Mit dem traditionellen Speck- und Eiersammeln am Kirmesmontag (1. September) sind die Rodenbacher Burschen anlässlich ihres fünftägigen Partymarathons langsam auf die Zielgerade der Feierlichkeiten gebogen. Bestimmt war und ist die Kirmes von jeder Menge Livemusik, einem mit Fürst und Oberbürgermeister sowie zahlreichen Helfern hoch besetzten Baumholen, einem Umzug der Burschen und Maimädchen mit dem Leutesdorfer Musikverein, einem Dorfabend mit hochklassigen Vorführungen von Burschen, aktiven und ehemaligen Maimädchen, dem Angebot in der Dorfmitte und überhaupt vielfältigem Programm.

Ab Mittwoch ist Durchfahrt durch Rodenbach wieder möglich

Sogar ein Schausteller hatte seit vielen Jahren wieder seine „Zelte“ in Rodenbach aufgeschlagen. Beim Vadderdaach am Montag zogen insbesondere die älteren Semester noch einmal alle Register. Am Dienstag (2. September) ab 12 Uhr laden die Organisatoren zum Döppekooche-Essen ein, dazu gibt es Getränke zu kleinen Preisen. Ab Mittwoch (3. September) ist die Durchfahrt durch Rodenbach wieder frei.