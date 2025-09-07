Zahlreiche Besucher genießen das Rockfestival in Bad Hönningen, bei dem insgesamt 12 Bands unterschiedliche Musikstile präsentieren. Die Veranstalterin zieht ein positives Fazit.

Der Jugendtreff „prOju“, der für Projekt offener Jugendarbeit steht, in Bad Hönningen hat in diesem Jahr zu einer besonderen Ausgabe des eigenen Rockfestivals eingeladen: Das beliebte Rockfestival Rock `n` Rhein feierte seinen zehnten Geburtstag und fand anlässlich dieses Meilensteins erstmals an zwei Tagen statt und bot ein abwechslungsreiches Programm.

Zwölf Bands spielen in Bad Hönningen

Zum zehnjährigen Bestehen heizten insgesamt 12 Bands auf den Rheinwiesen das Publikum mächtig ein. Dabei reichte die Musikbandbreite vom Punkrock über Progressive Rock bis hin zu Metal – für viele Geschmäcker war also etwas dabei.

Die Veranstalterin Nicole Emmerle zog eine positive Veranstaltungsbilanz. Es gab die Möglichkeit, zu campen. Der Eintritt war frei. Es meldeten sich viele Bands an, die aber nicht alle zum Zuge kamen, da die Spielzeit einfach begrenzt war. Der Festivaltag am Samstag wurde mit einem 20-minütigen Schlagzeugsolo eröffnet.