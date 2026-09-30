Rocker-Urteil: Staatsanwaltschaft legt Revision ein
Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Freispruch von fünf Vereinsmitgliedern des „Hells Angels MC Westgate“ am Landgericht Koblenz Revision beantragt. In seinem Plädoyer hatte der Oberstaatsanwalt mehrmonatige Freiheitsstrafen auf Bewährung gefordert.
Lesezeit 1 Minute
Nachdem die Zehnte Strafkammer am Landgericht Koblenz fünf Männer vom Vorwurf, den verbotenen Verein „Hells Angels MC Bonn“ im Kreis Neuwied vor viereinhalb Jahren unter neuem Namen wiederbelebt zu haben, freigesprochen hat, legt nun die Staatsanwaltschaft Koblenz Revision gegen das Urteil ein.