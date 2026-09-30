Hells Angels im Kreis Neuwied
Rocker-Urteil: Staatsanwaltschaft legt Revision ein
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat nach dem Freispruch von fünf Vorstandsmitgliedern des „Hells Angels MC Westgate“ am Landgeric
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat nach dem Freispruch von fünf Vorstandsmitgliedern des „Hells Angels MC Westgate“ am Landgericht Koblenz Revision beantragt. Das mutmaßliche Vereinsheim befand sich im Kreis Neuwied. (Symbolbild)
Boris Roessler. picture alliance / dpa

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Freispruch von fünf Vereinsmitgliedern des „Hells Angels MC Westgate“ am Landgericht Koblenz Revision beantragt. In seinem Plädoyer hatte der Oberstaatsanwalt mehrmonatige Freiheitsstrafen auf Bewährung gefordert. 

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Nachdem die Zehnte Strafkammer am Landgericht Koblenz fünf Männer vom Vorwurf, den verbotenen Verein „Hells Angels MC Bonn“ im Kreis Neuwied vor viereinhalb Jahren unter neuem Namen wiederbelebt zu haben, freigesprochen hat, legt nun die Staatsanwaltschaft Koblenz Revision gegen das Urteil ein.
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Kreis NeuwiedJustiz

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