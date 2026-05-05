Die zweitägige Kirmes sorgte am Maiwochenende für Festlaune in Rockenfeld. Kaum ist diese vorbei, stellt der veranstaltende Verein hinter den Kulissen bereits die Weichen für neue Formate und kommende Höhepunkte. Doch was ist geplant?
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Zwei Tage lang Rockenfelder Kirmes: Das könnte – wenn der veranstaltende Katholische Junggesellenverein Rheinbrohl 1797 (JGV) „mitspielt“ – auch 2027 so sein. Der Verein hat zumindest in diesem Jahr keine negativen Erfahrungen mit dem Doppel-Event gemacht.