Erfolgreiches Doppel-Event Rockenfelder Kirmes auch 2027 wieder an zwei Tagen? Jörg Niebergall 05.05.2026, 15:00 Uhr

i Auch 2026 war die Veranstaltung ein Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher: die Rockenfelder Kirmes. Jörg Niebergall

Die zweitägige Kirmes sorgte am Maiwochenende für Festlaune in Rockenfeld. Kaum ist diese vorbei, stellt der veranstaltende Verein hinter den Kulissen bereits die Weichen für neue Formate und kommende Höhepunkte. Doch was ist geplant?

Zwei Tage lang Rockenfelder Kirmes: Das könnte – wenn der veranstaltende Katholische Junggesellenverein Rheinbrohl 1797 (JGV) „mitspielt“ – auch 2027 so sein. Der Verein hat zumindest in diesem Jahr keine negativen Erfahrungen mit dem Doppel-Event gemacht.







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