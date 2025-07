Christoph Krämer schwebt auch Tage nach der 43. Auflage des Rengsdorfer Musikfestivals „Rock the Forest“ auf Wolke sieben. „Das war schon beeindruckend, wie viele ehrenamtliche Helfer uns vor, während und nach den beiden Konzerttagen unterstützt haben“, so der Vorsitzende der Rengsdorfer Rockfreunde, die das Musikspektakel seit 1991 am letzten Juli-Wochenende auf dem Waldfestplatz organisieren. „Wir waren bereits im Vorfeld bei der Helfersuche sehr aktiv. Das kam bestens an.“

Sowohl vor als auch nach dem Konzert hätten viele Gäste mitgeholfen, weil sie mit dabei sein wollten, so Krämer. Frei nach dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ seien so am Montag die Aufräumarbeiten bereits erledigt gewesen. „Schön ist auch, dass wir nach dem Kassensturz eine schwarze Null schreiben konnten“, so Krämer. „Dabei hat uns in diesem Jahr zumindest das Wetter nicht im Stich gelassen. Wir können also mit den Planungen für 2026 beginnen.“

„Klar versuchen wir, den ganzen Ablauf noch zu optimieren.“

Christoph Krämer, Vorsitzender der Rengsdorfer Rockfreunde

Mit welchem Konzept man dann endgültig in die heiße Planungsphase geht, darüber wollen sich Krämer und seine Rockfreunde nun Gedanken machen. „Klar versuchen wir, den ganzen Ablauf noch zu optimieren“, fügt er hinzu. „Da kommt nun alles auf den Tisch.“ Gut sei, dass sie bei den Planungen auf keine Tradition Rücksicht zu nehmen bräuchten. „Und wir müssen auch gegenüber niemanden Rechenschaft ablegen.“

Bleibt auch die Frage offen, ob man die Reihenfolge mit den Coverbands am Freitag und den Topstars am Samstag beibehalten wird. Während am ersten Tag noch mehr als 700 Musikfans nach Rengsdorf kamen, lockte das eigentlich viel hochkarätiger besetzte Programm am Samstag nur knapp 400 Besucher an.

Wenn die Open-Air-Festivals in diesem Jahr vorbei sind, wird man sich bei den Rockfreunden auch wieder mit den möglichen Bands für 2026 beschäftigen. „Und dann hoffen wir, dass uns auch im nächsten Jahr wieder alle ehrenamtlichen Helfer die Stange halten“, so Krämer. Denn: „Ohne das Ehrenamt ist solch eine Veranstaltung heute nicht mehr zu stemmen.“