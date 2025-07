„Rock the Forest“ in Rengsdorf startet voll durch

Mehr als 40 Jahre gibt es das Rengsdorfer Rockfestival „Rock the Forest“, und noch immer ist es alles andere als leise. Zum grandiosen Auftakt am Freitag Abend, 25. Juli, schallten Songs von den „Fou Fighterz“ durch den Wald.

So mögen es die Rengsdorfer Rockfreunde: herrlich trockenes Sommerwetter, ein mit schon früh mehr als 700 Musikfans gefülltes Festivalgelände und beste Stimmung vor der Bühne. Gleich zum Auftakt des 43. Rengsdorfer Rockfestivals "Rock the Forest“ legten die Jungs der Karlsruher Formation "Fou Fighterz“ mächtig los und kamen ihrem Original mit Dave Grohl und seiner Band ziemlich nah.

Der Höhepunkt am ersten Festivaltag war aber zweifelsohne der Auftritt von "John Diva & the Rockets of Love". Coverversionen von Rock-Klassikern aus den 1980er-Jahren. Das ist die Spezialität der von der Kunstfigur John Diva 2009 gegründeten Glam-Metal Band.

Am Samstag, 26. Juli, geht das Open-Air in die zweite Runde. Gleich fünf Gruppen stehen auf der Bühne – Ra`s Dawn, Fabula Rasa, April Art, Ross the Boss und als Top Act Soen. Los geht es bereits um 17 Uhr, Einlass ist um 16.30 Uhr. Es gibt noch ein paar Resttickets an der Abendkasse, und auch die Wetterprognose ist durchaus sommerlich.