„Rock the Forest“ in Rengsdorf fährt Musikgrößen auf

Wenn der ehemalige Lead-Gitarrist von Manowar mit seiner Band Ross the Boss auf die Bühne kommt, wissen Musikfans, dass das Festival Gewicht hat. Bei „Rock the Forest“ in Rengsdorf machte Ross Friedmann Station – und war nicht die einzige Größe.

Mit John Diva & the Rockets of Love, einer Coverband mit Rock-Klassikern aus den 1980er-Jahren mit Musik von Metallica, Guns n’ Roses, Van Halen und anderen, aber auch eigenen Songs, dazu einer Foo-Fighters-Tribute-Band, den Fou Fighterz, gaben die Rockfreunde Rengsdorf den Startschuss für ihr zweitägiges Festival auf dem Waldfestplatz. Das elektrisierte bereits am Eröffnungstag die Massen. Und quasi als Sahnehäubchen obendrauf gab sich dann am zweiten Tag die internationale Hard-Rock-Szene hier ein Stelldichein.

„Soen“ war eigentlich schon auf dem Weg über Polen zum Wacken-Festival, da kamen die Jungs aus Schweden mit ihrem Nightliner eben kurz mal in Rengsdorf vorbei. Mit dem exzentrischen Leadsänger Joel Ekelöf zog die Rock- und Metal-Supergroup als Headliner des Festivals zum Finale noch einmal alle Musikfans vor die Bühne.

Soen spielte zum Finale Jörg Niebergall Soen mit Leadsänger Joel Ekelöf Jörg Niebergall Fans bei Rock the Boss Jörg Niebergall Fans bei Rock the Boss Jörg Niebergall Rock the Boss Jörg Niebergall Fans feierten Ross the Boss, die Band des ehemaligen Lead-Gitarristen von Manowar, Ross Friedman. Jörg Niebergall Soen mit Leadsänger Joel Ekelöf Jörg Niebergall Soen spielte zum Finale Jörg Niebergall Lia-Maria Watz, April Art Jörg Niebergall April Art Jörg Niebergall April Art Jörg Niebergall April Art Jörg Niebergall Lia-Maria Watz, April Art Jörg Niebergall Lia-Maria Watz, April Art Jörg Niebergall Von links: Martin Volk, Oli Busch und Sebastian Kowatsch, sie kommen seit 10 Jahren nach Rengsdorf Jörg Niebergall Achim „The Bruce „ Hopf , Fabula Rasa Jörg Niebergall Lucia Bovender, Fabula Rasa Jörg Niebergall Fans bei John Diva Jörg Niebergall John Diva Jörg Niebergall Fans bei John Diva Jörg Niebergall Schlagzeuger von John Diva Jörg Niebergall Fans bei John Diva Jörg Niebergall Fans bei John Diva Jörg Niebergall Schlagzeuger von John Diva Jörg Niebergall John Diva wie e4r leibt und lebt Jörg Niebergall Fans bei John Diva Jörg Niebergall Fou Fighterz Jörg Niebergall 1 / 27

Da hatte Ross Friedmann, ehemals Lead-Gitarrist bei der amerikanischen Metall-Band Manowar, mit seiner Formation Ross the Boss schon die nötigen musikalischen Grundlagen gelegt und April Art, deutsche Rock-Metal-Band aus Gießen mit Sängerin Lia-Marie Watz, für reichlich Bewegung vor und auf der Bühne gesorgt.

Aber auch die Düsseldorfer Power-Rock-Band Fabula Rasa mit Leadsänger Achim „The Bruce“ Hopf und Lucia Bovender an der Violine wussten zu gefallen. Als Eisbrecher hatten die Rockfreunde die Lokalmatadore Ra’s Dawn auf die Bühne geschickt. Die Rechnung ging auf. Die Jungs hatten gleich noch ihren Fanklub mitgebracht. Auf der Unplugged-Bühne überbrückten die WWRockerz als Partyband aus dem Westerwald und Der AX alias Sascha Ax aus Großseifen gekonnt die Umbaupause.

„Gerade am zweiten Festivaltag hätten wir doch mit ein paar Musikfans mehr gerechnet.“

Christoph Krämer, Vorsitzender der Rockfreunde

Obwohl die Stimmung top, die Musik spitze, die Besucher happy waren, zeigte sich Christoph Krämer, Vorsitzender der Rockfreunde, nicht ganz zufrieden. „Gerade am zweiten Festivaltag hätten wir doch mit ein paar Musikfans mehr gerechnet“, so Krämer. „Aber da ja am Freitagabend schon über 700 da waren, könnten wir auch in diesem Jahr wieder eine schwarze Null schreiben.“

Ob es nun am Line-up oder doch vielleicht an den am zweiten Tag doch etwas höheren Eintrittspreisen gelegen haben könnte? Krämer tat sich da bei der Bewertung erst einmal schwer. „Freitags kommen immer viele Besucher aus den Nachbarorten“, so der Rockfreunde-Chef. „Das war auch in den vergangenen Jahren so. Und die beiden Coverbands haben eben echt viele Fans.“

Drei Kölner kommen seit zehn Jahren

Dabei kann Rengsdorf auch auf seine Stammgäste bauen. Die drei Kölner Martin Volk, Oli Busch und Sebastian Kowatsch kommen seit zehn Jahren immer wieder hierher. „Wir gehören da fast schon zum Inventar“, sagt Martin Volk. Schon am Montag, vor dem eigentlichen Beginn am Freitagabend, hatten Volk und Kowatsch ihre Zelte auf dem nahegelegen Festival-Campingplatz neben den Tennisplätzen aufgebaut.

„Wir helfen sogar mit beim Aufbau“, sagt Kowatsch. „Da ist auch schon mal Zeit für Small Talk, und man lernt sich kennen.“ Oliver Busch fügt hinzu: „Wir waren zum ersten Mal 2014 hier, als mein Sohn unbedingt Van Canto sehen und hören wollte. Mittlerweile lieben wir das Gesamtpaket mit Musik, den Leuten und dem ganzen Ambiente.“

Zehn Jahre dabei, da kann Dieter Büttner nur müde lächeln. Der 65-jährige Rengsdorfer gehörte schon bei der Premiere 1981 zu den Machern der ersten Stunde und ist „Rock the Forest“ bis heute treu geblieben. Beim Aufbau ist er ebenso engagiert wie beim Abbau. Während des Festivals sitzt er als Kassierer beim Kartenverkauf. „Solange mir das noch Spaß macht“, sagt Büttner. „Auch, wenn sich in den vergangenen Jahrzehnten doch einiges verändert hat. Wir gehen eben mit der Zeit und entwickeln uns stetig weiter.“

Nach dem Festival ist vor dem Festival, und da startet schon nach dem Abbau die Planung für 2026. „Wir machen erst einmal Kassensturz und schauen, was wir uns im nächsten Jahr leisten können“, sagt Krämer. „Den eigentlichen Zweck, die Vielfalt der Rockmusik weiterhin zu fördern und hier zu präsentieren, werden wir aber beibehalten.“