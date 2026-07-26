Rengsdorf ist für zwei Tage wieder das lauteste Dorf im gesamten Westerwald gewesen. Die 44. Auflage des Musikfestivals Rock the Forest hat geliefert, was es im Vorfeld versprach: Gitarrenriffs, Gänsehaut und eine großartige Show.
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Als am Samstagabend die schwäbischen Power-Metaller Primal Fear die Bühne auf dem Rengsdorfer Waldfestplatz übernahmen und Tausende Hände in die Höhe gingen, war längst klar: Das 44. Rock the Forest Festival war erneut ein voller Erfolg. Schon bevor der Headliner seinen ersten Ton spielte, zog Rockfreunde-Vorsitzender Christoph Krämer ein rundum positives Fazit.