Musikfestival in Rengsdorf
Rock the Forest bringt Waldfestplatz zum Kochen
Voodoo Vegas war einer der Headliner bei Rock the Forest am Freitag.
Voodoo Vegas war einer der Headliner bei Rock the Forest am Freitag.
Jörg Niebergall

Rengsdorf ist für zwei Tage wieder das lauteste Dorf im gesamten Westerwald gewesen. Die 44. Auflage des Musikfestivals Rock the Forest hat geliefert, was es im Vorfeld versprach: Gitarrenriffs, Gänsehaut und eine großartige Show.

Lesezeit 3 Minuten
Als am Samstagabend die schwäbischen Power-Metaller Primal Fear die Bühne auf dem Rengsdorfer Waldfestplatz übernahmen und Tausende Hände in die Höhe gingen, war längst klar: Das 44. Rock the Forest Festival war erneut ein voller Erfolg. Schon bevor der Headliner seinen ersten Ton spielte, zog Rockfreunde-Vorsitzender Christoph Krämer ein rundum positives Fazit.
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