Kostenloses Open-Air-Festival
Rock am Rhein: Bad Hönningen dreht die Regler auf
Die Musiker von Phase 3 waren nach Bad Hönningen gekommen.
Die Musiker von Phase 3 waren nach Bad Hönningen gekommen.
Jörg Niebergall

Echte Rocker lassen sich von ein bisschen Regen nicht abschrecken: So war es auch bei der elften Auflage von Rock’n’Rhein in Bad Hönningen. Zwar begann das Oper-Air-Festival wechselhaft, aber gutes Wetter und tolle Stimmung machten das schnell wett.

Lesezeit 1 Minute
Petrus ist offenbar nicht unbedingt Metal-Fan. Zum Auftakt des elften Rock’n'Rhein Open Airs am Bad Hönninger Rheinufer spielte das Wetter am Freitag, 4. September, nicht ganz mit. Rund 150 Besucher ließen sich davon aber nicht vertreiben, harrten tapfer aus und sorgten dafür, dass die Verstärker lauter blieben als der Regen.
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