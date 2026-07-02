Ein Musiker lässt das Linzer Strünzertum wieder aufleben: Der neue Stadtstrünzer Richard Wester will einige Tage im Rheintor leben und dort komponieren. Zwei Konzerte sind geplant.
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Ab jetzt darf gestrünzt werden: Der erste Linzer Stadtstrünzer wurde jetzt offiziell ernannt. Richard Wester, Musiker aus Linz, der seit den 1980er-Jahren in Schleswig-Holstein lebt, wird ins Rheintor einziehen. Den symbolischen Schlüssel erhielt Wester mit der Ernennungsurkunde am Mittwoch im Rathaussaal aus den Händen von Stadtbürgermeister Helmuth Muthers.