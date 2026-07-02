Musiker zieht in Rheintor ein
Richard Wester wird erster Stadtstrünzer von Linz
Richard Wester (rechts) wird zehn Tage im Rheintor leben und arbeiten. Den symbolischen Schlüssel bekam er vom Stadtbürgermeiste
Richard Wester (rechts) wird zehn Tage im Rheintor leben und arbeiten. Den symbolischen Schlüssel bekam er vom Stadtbürgermeister.
Andreas Winkelmann

Ein Musiker lässt das Linzer Strünzertum wieder aufleben: Der neue Stadtstrünzer Richard Wester will einige Tage im Rheintor leben und dort komponieren. Zwei Konzerte sind geplant.

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Ab jetzt darf gestrünzt werden: Der erste Linzer Stadtstrünzer wurde jetzt offiziell ernannt. Richard Wester, Musiker aus Linz, der seit den 1980er-Jahren in Schleswig-Holstein lebt, wird ins Rheintor einziehen. Den symbolischen Schlüssel erhielt Wester mit der Ernennungsurkunde am Mittwoch im Rathaussaal aus den Händen von Stadtbürgermeister Helmuth Muthers.

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