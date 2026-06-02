Kultureller Stadtschreiber Richard Wester ist der erste Linzer „Stadtstrünzer“ Sabine Nitsch 02.06.2026, 15:00 Uhr

i In Linz wurde mit Richard Wester der erste "Stadtstrünzer" vorgestellt. Wester war nur online dabei. Sabine Nitsch

Der Musiker und Komponist Richard Wester lebt in Schleswig-Holstein, ist aber in Linz geboren. Er hat das „Strünzertum“ also im Blut und begründet die Dynastie der „Stadtstrünzer“ in Linz.

Die Linzer haben sich selbst das Prädikat „Strünzer“ verliehen. Strünzer sind laut eigener Definition herzliche, stolze, gesellige Zeitgenossen, die gerne auch mal „aufschneiden“, also „strunzen“. Jetzt gibt es so etwas wie einen obersten Strünzer, einen „Stadtstrünzer“, der jedes Jahr neu bestimmt wird.







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